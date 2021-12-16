Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович рассказал, что несколько стран неофициально интересуются возможностью провести турнир претендентов — 2022.

«Какова вероятность, что заявка Испании на турнир претендентов останется единственной? Скорее, неофициальная информация, что некоторые думают. Тут ведь и заявка от Испании пришла чуть позже дедлайна, поэтому если что-то ещё появится, то формально мы имеем право рассмотреть. Решение будет приниматься 27 декабря на совете ФИДЕ. Хотя надо понимать, что заявка от Мадрида – хорошая.



О каких регионах речь? О разных. И Ближний Восток, и Америка. Но на это опираться нельзя. Только когда увидим бумаги. Плюс сейчас думаем, где проводить женские соревнования – кандидатский турнир и матч на первенство мира», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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