«За одну партию получалось около $ 5 тыс.». Дворкович — о выручке с матча в Дубае

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович рассказал, сколько федерация заработала на матче за мировую шахматную корону в Дубае.

«Мы довольны. Прежде всего благодарны нашим партнёрам по Expo2020, которые практически полностью – около 90% бюджета – профинансировали матч. Стали основным инвестором и, я надеюсь, получили отдачу в виде популярности события. Приехало много гостей, многое обсуждалось, много показывали по телевидению. Для Expo2020 важно, чтобы о выставке говорили везде – в том числе через шахматы. Это хороший канал для получения отдачи от инвестиций. Мы привлекли и других спонсоров – смогли проводить дополнительные активности: турниры, конференции и так далее. Мы точно остались не внакладе. И с визуальной точки зрения, и с маркетинговой, и с финансовой.



Норвежское телевидение уже давно заплатило. Как и Chessable, и chess.com. Там достаточно большие объёмы, но они идут на другие активности – эти деньги не шли именно на матч в Дубае. Сhessable – это деньги на академию, где обучаются талантливые дети и молодёжь со всего мира. В ОАЭ мы проводили сбор для тренеров этой академии. Тут не нужно подходить линейно к бюджету. Есть матч, а есть дополнительный доход в связи с ним.



Есть ли понимание, сколько заработали на билетах? Окончательные итоги мы ещё подведём. За одну партию получалось около $ 5 тыс. Деньги пойдут в общий бюджет, из которого финансируются разные проекты. Сумма получается не такая уж и маленькая. Сравнима с той, что мы тратим на поддержку ветеранов в течение года», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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