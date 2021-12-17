Шестикратный чемпион мира снукеру чуть не опоздал на матч из-за желания перекусить в кафе

Шестикратный чемпион мира по снукеру Ронни О’Салливан чуть не опоздал на матч из-за большого желания поесть выпечки. Это произошло 16 декабря в Ковентри, там завершились поединки стадии 1/16 финала, а также начался второй раунд турнира.

Главным событием дневной сессии была встреча О’Салливана с Энди Хиксом. Ронни выиграл со счётом 4:1, сделав всего лишь один брейк 50+ (60 очков). Победа по счёту выглядела уверенной, однако по игре это не было похоже на выступление шестикратного чемпиона мира. Позднее Ронни объяснил причину такой его игры.

«Я оказался на месте за 10 минут до матча. Неподалёку отсюда располагается магазин Mark & Spencer с кафе внутри, я не могу не побаловать себя сконами с топлёными сливками и чашкой чая. Хорошо, что мне удалось добраться сюда вовремя. Здесь отличные зрители, замечательная арена. Я рад тут находиться», — приводит слова О'Салливана Snooker.by.