Мужская сборная России завоевала золото в эстафете вольным стилем на ЧМ на короткой воде

Мужская сборная России по плаванию в составе Климента Колесникова, Андрея Минакова, Владислава Гринёва и Александра Щеголева завоевала золотые медали в эстафете вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ).
На преодоление дистанции 4x100 м нашим спортсменам понадобилось 3 минуты и 3,45 секунды. Вторыми стали спортсмены из Италии, а замкнули тройку лучших американцы.
Плавание. Чемпионат мира на короткой воде
Эстафета 4х100 м. Мужчины, вольный стиль
1. Россия — 3.03,45.
2. Италия — 3.03,61.
3. США — 3.05,42.
Напомним, что вчера, в первый день чемпионата мира по плаванию на короткой воде, сборная России завоевала одну медаль. Российские пловцы выиграли кролевую эстафету 4х100 м. В финале плыли всё те же Климент Колесников, Андрей Минаков, Владислав Гринёв и Александр Щёголев.
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