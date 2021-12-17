Москва примет этап Гран-при по художественной гимнастике

Этап серии Гран-при по художественной гимнастике пройдёт в Москве с 18 по 20 февраля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

Соревнования пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Этап серии Гран-при проводится в Москве ежегодно начиная с 2000 года. В 2017 году соревнования также прошли в Санкт-Петербурге.

Россия занимает первое место в неофициальном медальном зачёте на этапах серии Гран-при. Российские гимнастки завоевали 172 медали, в том числе 95 золотых, 55 серебряных и 22 бронзовые. На второй строчке располагается Украина, у которой 76 медалей: 26 золотых, 22 серебряные и 28 бронзовых. Замыкает тройку Беларусь (63 медали): 6 золотых, 25 серебряных и 32 бронзовые.