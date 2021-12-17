В World Athletics не исключили, что ВФЛА восстановят в правах в 2022 году

Глава World Athletics Себастьян Коу высказался по поводу восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах. Он заявил, что организация может быть восстановлена уже в 2022 году.



«Мы уже подходим к концу этой ситуации. Временное отстранение ВФЛА может быть снято в 2022 году. Мы двигаемся в правильном направлении в данном вопросе», — цитирует Коу DPA.



ВФЛА лишили членства в международной федерации ещё в ноябре 2015 года после громкого допингового скандала в российской лёгкой атлетике. С декабря 2015 года действует специальная рабочая группа норвежца Руне Андерсона. Она отслеживает выполнение плана восстановления статуса ВФЛА. В общей сложности отстранение российской организации продлевалось 15 раз.