ВАДА назвало размер взноса России на 2022 год

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) назвало размер обязательного денежного взноса, который должна сделать Россия в бюджет организации в 2022 году. Взнос превышает $ 1 млн.

«Ежегодный взнос правительства России в бюджет ВАДА на 2022 год составляет $ 1 177 557», — приводит слова представителя пресс-службы ВАДА ТАСС.

Размер взноса России в 2021 году составил $ 1 091 877. С каждым годом сумма взноса стран в бюджет ВАДА увеличивается примерно на 8%. Наибольшие взносы в бюджет организации в 2021 году должны были внести США ($ 2 931 923) и Канада ($ 1 465 962). Канада, как и Россия, уже выплатила ВАДА положенную сумму. США намерены выплатить всю сумму взноса только в том случае, если убедятся, что агентство, по их мнению, начало делать реальные шаги по реформированию антидопинговой системы.