ВАДА назвало размер взноса России на 2022 год

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) назвало размер обязательного денежного взноса, который должна сделать Россия в бюджет организации в 2022 году. Взнос превышает $ 1 млн.
«Ежегодный взнос правительства России в бюджет ВАДА на 2022 год составляет $ 1 177 557», — приводит слова представителя пресс-службы ВАДА ТАСС.
Размер взноса России в 2021 году составил $ 1 091 877. С каждым годом сумма взноса стран в бюджет ВАДА увеличивается примерно на 8%. Наибольшие взносы в бюджет организации в 2021 году должны были внести США ($ 2 931 923) и Канада ($ 1 465 962). Канада, как и Россия, уже выплатила ВАДА положенную сумму. США намерены выплатить всю сумму взноса только в том случае, если убедятся, что агентство, по их мнению, начало делать реальные шаги по реформированию антидопинговой системы.
- 17 декабря 2021
-
10:43
-
10:24
-
10:13
-
07:51
-
00:47
- 16 декабря 2021
-
23:49
-
23:44
-
23:09
-
21:13
-
20:55
-
20:44
-
20:18
-
19:45
-
18:19
-
16:26
-
15:45
-
15:40
-
15:08
-
15:05
-
14:55
-
13:36
-
13:01
-
12:37
-
12:25
-
12:15
-
12:07
-
11:31
-
11:19
-
09:46
-
09:29
-
09:00
-
00:36
-
00:26
- 15 декабря 2021
-
23:17
-
23:03