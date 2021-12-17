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Топалов: от Непомнящего в матче с Карлсеном были слишком большие ожидания

Топалов: от Непомнящего в матче с Карлсеном были слишком большие ожидания
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Бывший чемпион мира, болгарский гроссмейстер Веселин Топалов прокомментировал победу норвежца Магнуса Карлсена в матче за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Матч закончился со счётом 7,5:3,5. При этом соперники свели первые пять партий к ничьим.

«На мой взгляд, от Непомнящего были слишком большие ожидания. По крайней мере, я рассчитывал на более серьёзную борьбу. В последний раз такой разрыв в классе был в 2008 году, когда Ананд встречался с Крамником.

Большое преимущество Магнуса в том, что он может хорошо играть долгое время. Он может принимать правильные решения, даже если партия длится вечно. Его мозг хорошо работает и после пяти, шести или семи часов игры», — цитирует Топалова Chess24.

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