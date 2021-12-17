Путин наградил сборную России по пляжному футболу орденами

Президент России Владимир Путин наградил игроков и тренеров сборной по пляжному футболу государственными наградами. От лица главы государства награды вручал Игорь Левитин.



Главный тренер сборной Михаил Лихачёв получил Орден Дружбы. Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получили тренеры Андрей Бухлицкий и Илья Леонов, игроки Юрий Крашенинников, Алексей Макаров, Дмитрий Шишин и Антон Шкарин



Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручили игрокам Артуру Папоротному и Кириллу Романову.



Напомним, что сборная России по пляжному футболу в финале чемпионата мира обыграла команду Японии. Турнир проходил в Москве с 19 по 29 августа. В дальнейшем россияне также выиграли Межконтинентальный кубок.