Путин наградил сборную России по пляжному футболу орденами
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Президент России Владимир Путин наградил игроков и тренеров сборной по пляжному футболу государственными наградами. От лица главы государства награды вручал Игорь Левитин.
Главный тренер сборной Михаил Лихачёв получил Орден Дружбы. Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получили тренеры Андрей Бухлицкий и Илья Леонов, игроки Юрий Крашенинников, Алексей Макаров, Дмитрий Шишин и Антон Шкарин
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручили игрокам Артуру Папоротному и Кириллу Романову.
Напомним, что сборная России по пляжному футболу в финале чемпионата мира обыграла команду Японии. Турнир проходил в Москве с 19 по 29 августа. В дальнейшем россияне также выиграли Межконтинентальный кубок.
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