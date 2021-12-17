«Побеждать — это привычка». Магнус Карлсен опубликовал пост после победы над Непомнящим

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен опубликовал философский пост в своём «Инстаграме» после победы в матче за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

«Победа — это не нечто временное, это постоянное. Ты не выигрываешь время от времени, ты не можешь что-то делать правильно время от времени.Ты всё делаешь правильно постоянно. Побеждать — это привычка, как и проигрывать, к сожалению», — написал Карлсен.

Пост доступен в «инстаграме» Магнуса Карлсена

После 11 партий матча с Непомнящим счёт стал 7,5:3,5 в пользу Карлсена, и норвежский гроссмейстер досрочно защитил титул.

Магнус удерживает титул чемпиона мира с 2013 года. Тогда он обыграл Вишванатана Ананда из Индии. Через год соперники встретились вновь, но результат не изменился. В третьем матче Карлсен в 2016 году нанёс поражение россиянину Сергею Карякину, а в 2018-м обыграл американца Фабиано Каруану.