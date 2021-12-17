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Лала Крамаренко с большим отрывом победила на турнире Алины Кабаевой в Москве

Лала Крамаренко с большим отрывом победила на турнире Алины Кабаевой в Москве
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Российская гимнастка Лала Крамаренко одержала победу на турнире по художественной гимнастике в Москве, идейным вдохновителем которого является олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Результат спортсменки по итогам четырёх упражнений (с обручем, с мячом, с булавами и с лентой) — 141,60 балла.

Крамаренко более чем на 14 баллов опередила ближайшую преследовательницу, которой стала Анна Каменщикова из Беларуси. Замкнула тройку грузинка Кетеван Арболишвили.

Турнир Алины Кабаевой. Итоговое положение

1. Лала Крамаренко (Россия) — 141,60
2. Анна Каменщикова (Беларусь) — 127,25
3. Кетеван Арболишвили (Грузия) — 123,45
4. Наталья Усова (Узбекистан) — 121,50
5. София Бернат (Венгрия) — 120,95
6. Марина Мальпика (Мексика) — 119,05
7. Александра Кирой-Богатырёва (Австралия) — 118,10
8. Николь Красюк (Украина) — 116,90
9. Мартина Брамбилла (Италия) — 114,05
10. Роза Абитова (Казахстан) — 112,75
11. Карина Каменецки (Канада) — 104,20
12. Гретель Аделаида Мендоса Рамирес (Куба) — 99,40
13. Пия Ковачич (Хорватия) — 95,50

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