Лала Крамаренко с большим отрывом победила на турнире Алины Кабаевой в Москве

Российская гимнастка Лала Крамаренко одержала победу на турнире по художественной гимнастике в Москве, идейным вдохновителем которого является олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Результат спортсменки по итогам четырёх упражнений (с обручем, с мячом, с булавами и с лентой) — 141,60 балла.

Крамаренко более чем на 14 баллов опередила ближайшую преследовательницу, которой стала Анна Каменщикова из Беларуси. Замкнула тройку грузинка Кетеван Арболишвили.

Турнир Алины Кабаевой. Итоговое положение

1. Лала Крамаренко (Россия) — 141,60

2. Анна Каменщикова (Беларусь) — 127,25

3. Кетеван Арболишвили (Грузия) — 123,45

4. Наталья Усова (Узбекистан) — 121,50

5. София Бернат (Венгрия) — 120,95

6. Марина Мальпика (Мексика) — 119,05

7. Александра Кирой-Богатырёва (Австралия) — 118,10

8. Николь Красюк (Украина) — 116,90

9. Мартина Брамбилла (Италия) — 114,05

10. Роза Абитова (Казахстан) — 112,75

11. Карина Каменецки (Канада) — 104,20

12. Гретель Аделаида Мендоса Рамирес (Куба) — 99,40

13. Пия Ковачич (Хорватия) — 95,50