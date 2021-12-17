Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Колесников и Щёголев завоевали серебряные медали ЧМ по плаванию на короткой воде

Колесников и Щёголев завоевали серебряные медали ЧМ по плаванию на короткой воде
Комментарии

Российские спортсмены завоевали три медали во второй день чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ).

Александр Щёголев стал вторым на дистанции 200 м вольным стилем, уступив в борьбе за золото южнокорейцу Сунву Хвану 0,03 секунды. Климент Колесников завоевал серебро в финале на 100 м на спине. Четвёртым в этом виде был Павел Самусенко.

В смешанной кролевой эстафете 4х50 м российская команда в составе Владимира Морозова, Андрея Минакова, Марии Каменевой и Арины Сурковой в борьбе за бронзу опередила американцев на 0,07 секунды. Победили канадцы, вторыми стали голландцы.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. Абу-Даби, ОАЭ
Мужчины. Вольный стиль. 200 м

1. Сунву Хван (Южная Корея) – 1.41,60.
2. Александр Щёголев (Россия) – 1.41,63.
3. Данас Рапшис (Литва) – 1.41,73.

Спина. 100 м

1. Шейн Касас (США) – 49,23.
2. Климент Колесников (Россия) – 49,46.
3. Роберт Глинта (Румыния) – 49,60.
4. Павел Самусенко (Россия) – 49,65.

Смешанная эстафета. Вольный стиль. 4х50 м

1. Канада – 1.28,55.
2. Нидерланды – 1.28,61.
3. Россия – 1.28,97.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021