Колесников и Щёголев завоевали серебряные медали ЧМ по плаванию на короткой воде

Российские спортсмены завоевали три медали во второй день чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ).

Александр Щёголев стал вторым на дистанции 200 м вольным стилем, уступив в борьбе за золото южнокорейцу Сунву Хвану 0,03 секунды. Климент Колесников завоевал серебро в финале на 100 м на спине. Четвёртым в этом виде был Павел Самусенко.

В смешанной кролевой эстафете 4х50 м российская команда в составе Владимира Морозова, Андрея Минакова, Марии Каменевой и Арины Сурковой в борьбе за бронзу опередила американцев на 0,07 секунды. Победили канадцы, вторыми стали голландцы.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. Абу-Даби, ОАЭ

Мужчины. Вольный стиль. 200 м

1. Сунву Хван (Южная Корея) – 1.41,60.

2. Александр Щёголев (Россия) – 1.41,63.

3. Данас Рапшис (Литва) – 1.41,73.

Спина. 100 м

1. Шейн Касас (США) – 49,23.

2. Климент Колесников (Россия) – 49,46.

3. Роберт Глинта (Румыния) – 49,60.

4. Павел Самусенко (Россия) – 49,65.

Смешанная эстафета. Вольный стиль. 4х50 м

1. Канада – 1.28,55.

2. Нидерланды – 1.28,61.

3. Россия – 1.28,97.