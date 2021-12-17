Колесников и Щёголев завоевали серебряные медали ЧМ по плаванию на короткой воде

Российские спортсмены завоевали три медали во второй день чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ).
Александр Щёголев стал вторым на дистанции 200 м вольным стилем, уступив в борьбе за золото южнокорейцу Сунву Хвану 0,03 секунды. Климент Колесников завоевал серебро в финале на 100 м на спине. Четвёртым в этом виде был Павел Самусенко.
В смешанной кролевой эстафете 4х50 м российская команда в составе Владимира Морозова, Андрея Минакова, Марии Каменевой и Арины Сурковой в борьбе за бронзу опередила американцев на 0,07 секунды. Победили канадцы, вторыми стали голландцы.
Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. Абу-Даби, ОАЭ
Мужчины. Вольный стиль. 200 м
1. Сунву Хван (Южная Корея) – 1.41,60.
2. Александр Щёголев (Россия) – 1.41,63.
3. Данас Рапшис (Литва) – 1.41,73.
Спина. 100 м
1. Шейн Касас (США) – 49,23.
2. Климент Колесников (Россия) – 49,46.
3. Роберт Глинта (Румыния) – 49,60.
4. Павел Самусенко (Россия) – 49,65.
Смешанная эстафета. Вольный стиль. 4х50 м
1. Канада – 1.28,55.
2. Нидерланды – 1.28,61.
3. Россия – 1.28,97.
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