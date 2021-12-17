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Скелетонистка Юлия Канакина завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Альтенберге

Скелетонистка Юлия Канакина завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Альтенберге
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Российская скелетонистка Юлия Канакина завоевала бронзовую медаль на пятом этапе Кубка мира в Альтенберге (Германия). В борьбе за место на подиуме Канакина на 0,09 секунды опередила по сумме двух попыток австрийку Янину Флок. Победила немка Тина Херманн, второй стала итальянка Валентина Маргальо.

В соревнованиях мужчин олимпийский чемпион россиянин Александр Третьяков остановился в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место.

Скелетон. Кубок мира. Пятый этап. Альтенберг, Германия
Женщины

1. Тина Херманн (Германия) – 1.59,03.
2. Валентина Маргальо (Италия) – 1.59,14.
3. Юлия Канакина (Россия) – 1.59,45…
6. Елена Никитина (Россия) – 1.59,98…
11. Алина Тарарыченкова (Россия) – 2.00,50.

Мужчины

1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.53,90.
2. Аксель Юнг (Германия) – 1.54,09.
3. Кристофер Грозер (Германия) – 1.54,31.
4. Александр Третьяков (Россия) – 1.54,52…
6. Никита Трегубов (Россия) – 1.54,75…
9. Владислав Семёнов (Россия) – 1.54,88.

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