«Какая же Алина прекрасная». Олимпийская чемпионка Донскова показала фото с Кабаевой

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике, многократная чемпионка мира и Европы россиянка Ульяна Донскова опубликовала фото с соотечественницей Алиной Кабаевой.

«Какая же Алина прекрасная. Светлая, добрая, открытая. Помню, как я впервые приехала на сборы в Москву, в ЦОП и через несколько дней из Новогорска приехали тренироваться Алина с Ириной Александровной Винер. Все дети, кто был на сборе (я в том числе), сели вокруг ковра и с открытыми ртами сидели и смотрели. Помню, я села специально поближе, где сидела Ирина Александровна, чтобы слушать всё, что она говорит Алине.

Это незабываемые эмоции. Я рада, что своими глазами застала такую неповторимую гимнастку, как Алина. Она легенда», — написала Донскова.

Пост доступен в «инстаграме» Ульяны Донсковой

Кабаева — олимпийская чемпионка 2004 года в индивидуальном многоборье и бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 года в индивидуальном многоборье, двукратная абсолютная чемпионка мира, пятикратная абсолютная чемпионка Европы, шестикратная абсолютная чемпионка России.