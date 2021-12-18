Гимнастка Дарья Нагорная показала кадры со свадебной фотосессии с Никитой

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, российская гимнастка Дарья Нагорная опубликовала кадры из свадебной фотосессии с Никитой Нагорным. Церемония их бракосочетания состоялась 18 декабря 2018 года.

«18.12.18. В этот день мы стали одним целым — мужем и женой. Дорогой мой, Никита! Несмотря на то, что мы так мало времени проводим вместе, на нашу загруженность и разъезды, я бесконечно тебя люблю. Впереди у нас огромное будущее, к которому мы движемся с тобой мелкими шажочками вместе.



Ты моя самая крепкая опора и поддержка. С тобой я готова рушить все преграды и добиваться новых целей. Однажды я ответила тебе «давай попробуем», и это главное решение в моей жизни», — написала Нагорная.

Пост доступен в «инстаграме» Дарьи Нагорной

Никита Нагорный — олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы.