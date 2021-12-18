Гимнастка Дарья Нагорная показала кадры со свадебной фотосессии с Никитой

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, российская гимнастка Дарья Нагорная опубликовала кадры из свадебной фотосессии с Никитой Нагорным. Церемония их бракосочетания состоялась 18 декабря 2018 года.
«18.12.18. В этот день мы стали одним целым — мужем и женой. Дорогой мой, Никита! Несмотря на то, что мы так мало времени проводим вместе, на нашу загруженность и разъезды, я бесконечно тебя люблю. Впереди у нас огромное будущее, к которому мы движемся с тобой мелкими шажочками вместе.
Ты моя самая крепкая опора и поддержка. С тобой я готова рушить все преграды и добиваться новых целей. Однажды я ответила тебе «давай попробуем», и это главное решение в моей жизни», — написала Нагорная.
Пост доступен в «инстаграме» Дарьи Нагорной
Никита Нагорный — олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы.
- 18 декабря 2021
-
11:48
-
09:16
-
08:52
-
08:28
- 17 декабря 2021
-
22:10
-
20:01
-
19:50
-
15:52
-
15:18
-
14:50
-
14:38
-
12:32
-
11:29
-
10:43
-
10:24
-
10:13
-
07:51
-
00:47
- 16 декабря 2021
-
23:49
-
23:44
-
23:09
-
21:13
-
20:55
-
20:44
-
20:18
-
19:45
-
18:19
-
16:26
-
15:45
-
15:40
-
15:08
-
15:05
-
14:55
-
13:36
-
13:01