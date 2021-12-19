Гимнастка Симона Байлз получила награду от BBC «За жизненные достижения»

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз удостоилась награды «За жизненные достижения» по версии BBC.

«Когда я вижу имена, которые были удостоены этой чести до меня, я с трудом могу в это поверить. Это было самое трудное решение в моей жизни, но я решила высказаться, чтобы показать, что не стоит стыдиться проблем с психическим здоровьем. Сначала я ожидала определённой критики, но произошло прямо противоположное. Поддержка и ободрение, которые я получила, были ошеломляющими, и мысль об этих позитивных словах наполняет моё сердце. Хочу воспользоваться этим моментом, чтобы поблагодарить моих товарищей по команде, друзей и семью, которые подарили мне – и продолжают дарить – столько любви и силы. Я так благодарна всем в Великобритании, кто присылал мне в то время слова поддержки и любви. Буду продолжать бороться за то, во что верю, за то, чтобы спорт был более безопасным местом для роста и процветания молодых людей, и я буду продолжать говорить о психическом здоровье», — приводит слова Байлз британское издание.

Напомним, 24-летняя Байлз оказалась в центре внимания СМИ на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после того, как досрочно завершила выступление в командном многоборье на фоне неудачи в опорном прыжке. Спортсменка призналась, что испытывает серьёзные психологические проблемы. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.