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Климент Колесников завоевал второе золото ЧМ за день. Теперь — в плавании на 50 м на спине

Климент Колесников завоевал второе золото ЧМ за день. Теперь — в плавании на 50 м на спине
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Россиянин Климент Колесников одержал вторую победу на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ). Спортсмен первенствовал на дистанции 50 м на спине. Четвёртым стал лидер квалификации россиянин Павел Самусенко. Ранее Колесников завоевал золото на дистанции 100 м комплексным плаванием.

Россиянка Анастасия Кирпичникова стала четвёртой в финале на 400 м кролем. Победила китаянка Бинцзи Ли.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. Абу-Даби, ОАЭ
Мужчины. Спина. 50 м

1. Климент Колесников (Россия) – 22,66.
2. Кристиан Динер (Германия) и Лоренцо Мора (Италия) – по 22,90.
4. Павел Самусенко (Россия) – 22,93.

Женщины. Вольный стиль. 400 м

1. Бинцзи Ли (Китай) – 3.55,83.
2. Саммер Макинтош (Канада) – 3.57,87.
3. Сиобан Хоги (Гонконг) – 3.58,12.
4. Анастасия Кирпичникова (Россия) – 3.58,56…
8. Анна Егорова (Россия) – 4.02,11.

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