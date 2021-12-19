Колесников вторым в истории выиграл 50 м на спине и 100 м комплексом на одном ЧМ

Россиянин Климент Колесников стал вторым пловцом в истории, одержавшим победы на дистанциях 50 м на спине и 100 м комплексным плаванием на одном чемпионате мира на короткой воде. Впервые подобный дубль сделал в 2000 году американец Нейл Уолкер, сообщает портал Gracenote Olympic на своей странице в «Твиттере».

Добавим, что Колесников одержал обе победы в один соревновательный день.

21-летний Колесников — двукратный призер Олимпийских игр 2020 года, пятикратный чемпион мира на короткой воде, трёхкратный призёр чемпионата мира 2019 года, шестикратный чемпион Европы. Также Климент является рекордсменом мира на дистанции 50 метров на спине (в 50 м бассейне).

Уолкер — двукратный олимпийский чемпион (2000, 2004) в эстафетах.