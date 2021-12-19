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Российские пловцы завоевали серебро в кролевой эстафете 4х200 м на ЧМ в Абу-Даби

Российские пловцы завоевали серебро в кролевой эстафете 4х200 м на ЧМ в Абу-Даби
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Четвёртый соревновательный день чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ) завершился мужской эстафетой 4х200 метров вольным стилем. Россияне Владислав Гринёв, Александр Щёголев, Михаил Вековищев и Иван Гирёв стали серебряными призёрами. Победу одержали американцы, бронзовыми призёрами стали бразильцы.

Ранее сегодня Климент Колесников завоевал золотые медали на дистанциях 100 метров комплексным плаванием и 50 метров на спине. Мария Каменева завоевала бронзу на дистанции 100 метров комплексом. Андрей Минаков, Владимир Морозов, Гринёв и Щёголев завоевали серебро в кролевой эстафете 4х50 метров.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. Абу-Даби, ОАЭ
Мужчины. Вольный стиль. Эстафета 4х200 м

1. США – 6.47,00.
2. Россия – 6.49,12.
3. Бразилия – 6.49,60.

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