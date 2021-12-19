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Экипаж Гайтюкевича завоевал бронзу в четвёрках на 5-м этапе КМ по бобслею в Альтенберге

Экипаж Гайтюкевича завоевал бронзу в четвёрках на 5-м этапе КМ по бобслею в Альтенберге
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Российский экипаж-четвёрка с пилотом Ростиславом Гайтюкевичем завоевал бронзовую медаль на пятом этапе Кубка мира в Альтенберге (Германия). Разгоняющими были Михаил Мордасов, Павел Травкин и Алексей Лаптев.

Первенствовал немецкий экипаж с пилотом Франческо Фридрихом, серебро – у канадского боба-четвёрки с пилотом Джастином Крипсом.

Ещё один российский экипаж с пилотом Максимом Андриановым и разгоняющими Алексеем Пушкарёвым, Василием Кондратенко и Владиславом Жаровцевым был 14-м.

Бобслей. Кубок мира. Пятый этап. Альтенберг, Германия
Мужчины. Четвёрки

1. Германия (пилот – Франческо Фридрих) – 1.48,88.
2. Канада (Джастин Крипс) – 1.49,16.
3. Россия (Ростислав Гайтюкевич) – 1.49,23…
14. Россия (Максим Андрианов) – 1.50,32.

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