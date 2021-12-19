Экипаж Гайтюкевича завоевал бронзу в четвёрках на 5-м этапе КМ по бобслею в Альтенберге
Поделиться
Российский экипаж-четвёрка с пилотом Ростиславом Гайтюкевичем завоевал бронзовую медаль на пятом этапе Кубка мира в Альтенберге (Германия). Разгоняющими были Михаил Мордасов, Павел Травкин и Алексей Лаптев.
Первенствовал немецкий экипаж с пилотом Франческо Фридрихом, серебро – у канадского боба-четвёрки с пилотом Джастином Крипсом.
Ещё один российский экипаж с пилотом Максимом Андриановым и разгоняющими Алексеем Пушкарёвым, Василием Кондратенко и Владиславом Жаровцевым был 14-м.
Бобслей. Кубок мира. Пятый этап. Альтенберг, Германия
Мужчины. Четвёрки
1. Германия (пилот – Франческо Фридрих) – 1.48,88.
2. Канада (Джастин Крипс) – 1.49,16.
3. Россия (Ростислав Гайтюкевич) – 1.49,23…
14. Россия (Максим Андрианов) – 1.50,32.
Комментарии
- 19 декабря 2021
-
19:52
-
19:44
-
19:11
-
18:58
-
18:24
-
18:10
-
12:48
- 18 декабря 2021
-
11:48
-
09:16
-
08:52
-
08:28
- 17 декабря 2021
-
22:10
-
20:01
-
19:50
-
15:52
-
15:18
-
14:50
-
14:38
-
12:32
-
11:29
-
10:43
-
10:24
-
10:13
-
07:51
-
00:47
- 16 декабря 2021
-
23:49
-
23:44
-
23:09
-
21:13
-
20:55
-
20:44
-
20:18
-
19:45
-
18:19
-
16:26
Партнерский контент