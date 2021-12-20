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Женская сборная Норвегии по гандболу догнала Россию по числу титулов чемпиона мира

Женская сборная Норвегии по гандболу догнала Россию по числу титулов чемпиона мира
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Женская сборная Норвегии по гандболу выиграла чемпионат мира в четвёртый раз подряд. По количеству титулов сильнейшей команды планеты норвежские гандболистки сравнялись со сборной России – по четыре.

Ранее Норвегия выигрывала чемпионат мира в 1999, 2011 и 2015 годах. Россия первенствовала в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах.

В финале чемпионата мира норвежские гандболистки одержали волевую победу над соперницами из Франции со счётом 29:22. Ранее бронзовым призёром стала команда Дании.

Напомним, сборная России не смогла выйти в полуфинал соревнований, уступив команде Норвегии со счётом 28:34. При этом первое поражение на чемпионате мира россиянки потерпели в заключительном матче группового этапа от сборной Франции (28:33).

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