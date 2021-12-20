Винер-Усманова заявила, что будет добиваться пересмотра правил художественной гимнастики

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной сборной Ирина Винер-Усманова заявила, что будет добиваться от Международной федерации гимнастики (FIG) пересмотра новых правил и объяснила почему.

В новых правилах возрастёт роль трудности тела и артистизма, который будет оцениваться отдельной бригадой специалистов. Трудность предмета заметно ограничат — до 20 элементов без учёта пяти рисков.

«Новые правила? Они тоже содержат в себе стандарты. Например, прыжок, который делали Батыршина, Кабаева, Гараева, гимнастки других поколений и стран, кольцо двумя ногами с приземлением на колени. Всегда это вызывало в зале восхищение, стоимость — 0,4 балла. В положении лежа поднять ножку и сделать под ней круги булавами тоже стоит 0,4 балла. О чём разговор? Кто будет делать этот прыжок, если можно сделать те вещи, о которых я вам сказала? Будем стараться, будем добиваться от Международной федерации гимнастики, чтобы всё-таки пересмотрели правила в сторону олимпийского девиза „Быстрее, выше, сильнее“.

Итоги года? Как сказала моя титулованная ученица Алина Кабаева, сейчас все выполняют стандарты. А все именные, красивые и сложные элементы обесценены настолько, что их никто не выполняет. Получается один и тот же стандарт, это неинтересно. Поэтому на Олимпиаде случилось то, что случилось, потому что вот так можно было манипулировать и в групповых, и в индивидуальных упражнениях. Зато на чемпионате мира получилось так, как получилось. 13 медалей, семь золотых из девяти возможных. Одну медаль отобрали у Дины, как и на Олимпийских играх, по той же схеме», — приводит слова Винер-Усмановой РИА «Новости».