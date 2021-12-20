Алина Кабаева рассказала, как некоторые страны отказались приехать на её турнир в Москву

Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева поделилась подробностями организации турнира «Небесная грация», который прошёл в Москве на минувшей неделе. Победу одержала российская гимнастка Лала Крамаренко.

По словам Кабаевой, она опасалась, что провести турнир не получится, так как многие отказывались ввиду сложности правил.

«Вообще очень переживала, что в какой-то момент у меня что-то не получится, потому что правила были очень сложные для сегодняшней художественной гимнастики и некоторые страны даже говорили: «Алина, ты прости, пожалуйста, мы очень хотим приехать на этот турнир, но мы не хотим как-то нелепо выглядеть. Можно на следующий год мы обязательно к тебе приедем?»

Поэтому, конечно, сомневалась, но он получился. Поэтому спасибо большое всем, кто поддержал, кто приехал. Мне кажется, прекрасный получился праздник спорта и действительно прошёл на высоком уровне», — цитируют Кабаеву «Известия».