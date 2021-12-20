Россиянин Александр Мотылёв выиграл чемпионат Европы по быстрым шахматам

В Катовице (Польша) завершился чемпионат Европы по быстрым шахматам. Участие в соревнованиях принял 571 шахматист из 22 стран. Победу одержал россиянин Александр Мотылёв, набравший 9,5 очка из 11 возможных.

Второе место занял представитель Германии Александр Донченко. Бронзовым призёром стал Паулюс Пультиневичус из Литвы. Второй и третий призёры также набрали 9,5 очка, но уступили Мотылёву по дополнительным показателям.

Участники недавнего матча за мировую шахматную корону в классических шахматах норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий ранее подтвердили своё участие в чемпионате мира — 2021 по рапиду и блицу. Соревнования пройдут в Варшаве (Польша) с 25 по 31 декабря. Изначально чемпионат мира должен был пройти в Казахстане, но из-за усиления ковидных ограничений соревнования были перенесены.