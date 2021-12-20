Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россиянин Александр Мотылёв выиграл чемпионат Европы по быстрым шахматам

Россиянин Александр Мотылёв выиграл чемпионат Европы по быстрым шахматам
Комментарии

В Катовице (Польша) завершился чемпионат Европы по быстрым шахматам. Участие в соревнованиях принял 571 шахматист из 22 стран. Победу одержал россиянин Александр Мотылёв, набравший 9,5 очка из 11 возможных.

Второе место занял представитель Германии Александр Донченко. Бронзовым призёром стал Паулюс Пультиневичус из Литвы. Второй и третий призёры также набрали 9,5 очка, но уступили Мотылёву по дополнительным показателям.

Участники недавнего матча за мировую шахматную корону в классических шахматах норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий ранее подтвердили своё участие в чемпионате мира — 2021 по рапиду и блицу. Соревнования пройдут в Варшаве (Польша) с 25 по 31 декабря. Изначально чемпионат мира должен был пройти в Казахстане, но из-за усиления ковидных ограничений соревнования были перенесены.

Новость по теме
Ян Непомнящий опубликовал фото из ресторана после завершения матча с Магнусом Карлсеном
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021