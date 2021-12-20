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«Ну зачем?» Климент Колесников назвал свою самую дурацкую покупку

«Ну зачем?» Климент Колесников назвал свою самую дурацкую покупку
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Пятикратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников рассказал о самой дурацкой покупке в своей жизни. По его словам, он приобрёл электрический велосипед.

«Однажды я купил себе электрический велосипед. У меня вообще много дурацких покупок было, но я никогда не жалел о потраченных деньгах, потому что каждый раз получал от покупки кайф. Уже потом задавал себе вопрос: «Ну, блин, заче-е-ем?» И сам себе отвечал: «Ну ты же хотел?»

Просто велосипед реально был самым дурацким приобретением из всех дурацких. Я купил его в 2019-м, а продать сумел только сейчас. Он весил 60 кг, был с мотором и мог разогнаться до ста километров в час. Было так круто думать о том, как я буду на нём ездить… А выяснилось, что даже похвастаться не перед кем, потому что все, кто в состоянии эту мою крутость оценить, либо в других городах живут, либо заняты своими делами. В итоге я съездил один раз на этом велосипеде на тренировку и обратно, а потом началась зима…» — цитирует Колесникова «RT на русском».

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