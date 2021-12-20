«Ну зачем?» Климент Колесников назвал свою самую дурацкую покупку

Пятикратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников рассказал о самой дурацкой покупке в своей жизни. По его словам, он приобрёл электрический велосипед.
«Однажды я купил себе электрический велосипед. У меня вообще много дурацких покупок было, но я никогда не жалел о потраченных деньгах, потому что каждый раз получал от покупки кайф. Уже потом задавал себе вопрос: «Ну, блин, заче-е-ем?» И сам себе отвечал: «Ну ты же хотел?»
Просто велосипед реально был самым дурацким приобретением из всех дурацких. Я купил его в 2019-м, а продать сумел только сейчас. Он весил 60 кг, был с мотором и мог разогнаться до ста километров в час. Было так круто думать о том, как я буду на нём ездить… А выяснилось, что даже похвастаться не перед кем, потому что все, кто в состоянии эту мою крутость оценить, либо в других городах живут, либо заняты своими делами. В итоге я съездил один раз на этом велосипеде на тренировку и обратно, а потом началась зима…» — цитирует Колесникова «RT на русском».
- 20 декабря 2021
-
16:13
-
16:10
-
15:59
-
15:21
-
15:09
-
12:58
-
08:55
-
02:30
-
00:58
-
00:24
-
00:11
- 19 декабря 2021
-
21:08
-
20:50
-
19:52
-
19:44
-
19:11
-
18:58
-
18:24
-
18:10
-
12:48
- 18 декабря 2021
-
11:48
-
09:16
-
08:52
-
08:28
- 17 декабря 2021
-
22:10
-
20:01
-
19:50
-
15:52
-
15:18
-
14:50
-
14:38
-
12:32
-
11:29
-
10:43
-
10:24