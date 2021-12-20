Российские пловцы разделили победу с американцами в эстафете 4х50 метров на ЧМ в Абу-Даби

Мужская сборная России разделила победу с командой США в эстафете 4х50 метров комплексным плаванием на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ).
Климент Колесников, Кирилл Стрельников, Андрей Минаков и Владимир Морозов преодолели дистанцию за 1.30,51 секунды. С аналогичным временем финишировали и американцы. Третье место заняла команда Италии, её отставание составило 0,27 секунды.
Ранее Климент Колесников завоевал золотые медали на дистанциях 100 метров комплексным плаванием и 50 метров на спине. Мария Каменева завоевала бронзу на дистанции 100 метров комплексом. Андрей Минаков, Владимир Морозов, Гринёв и Щёголев завоевали серебро в кролевой эстафете 4х50 метров. А россияне Владислав Гринёв, Александр Щёголев, Михаил Вековищев и Иван Гирёв стали серебряными призёрами эстафеты на 4х200 метров вольным стилем.
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