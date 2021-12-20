Пловец Морозов вышел на 4-е место по числу побед на ЧМ на короткой воде. Первым идёт Лохте

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне, российский пловец Владимир Морозов вышел на четвёртое место по количеству золотых наград с чемпионатов мира на короткой воде. В активе россиянина 11 медалей высшей пробы, он делит это место с американкой Келси Далией.

Рейтинг возглавляет другой пловец из США Райан Лохте, за свою карьеру он завоевал на ЧМ на короткой воде 21 золото. На втором месте идёт представительница Венгрии Катинка Хоссу (17 наград). Тройку лидеров замыкает пловчиха Раноми Кромовиджойо из Нидерландов (14).

Морозов завоевал 11-е золото, выступая в эстафете 4х50 метров комплексным плаванием на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Сборная России разделила первое место с США.