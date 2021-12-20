Шахматный стример Хикару Накамура получил уайлд-кард для участия в Гран-при FIDE
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Международная шахматная федерация (FIDE) объявила о том, что известный шахматный стример и бывший второй номер мирового рейтинга Хикару Накамура получил специальное приглашение для участия в Гран-при FIDE.
«Накамура очень силён и опытен. Считаю, что он заслужил шанс выступить на этом турнире. Всё шахматное сообщество будет радо увидеть его в деле», — цитирует президента организации Аркадия Дворковича FIDE.com.
Напоминаем, что серия Гран-при FIDE является частью отборочного цикла к матчу за звание чемпиона мира. Турниры данной серии пройдут с февраля по апрель 2022 года в Берлине (Германия) и Белграде (Сербия). Два сильнейших шахматиста по итогам Гран-при напрямую попадут в следующий турнир претендентов.
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