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Канадская пловчиха Макнил установила мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине

Канадская пловчиха Макнил установила мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине
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Канадская пловчиха Маргарет Макнил установила новый мировой рекорд в финальном заплыве на 50 метров на спине на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Макнил показала время 25,27 сек. Ближайшая преследовательница — Массе Кайли (Канада) с результатом 25,62 сек. Предыдущий рекорд принадлежал Лю Сян из Китая (26,98 сек) на Азиатских играх-2018 в Джакарте (Индонезия).

В комплексном заплыве на 100 метров у мужчин россиянину Клименту Колесникову удалось финишировать первым. Он же выиграл заплыв на спине на 50 метров. Еще одну золотую медаль россиянам удалось завоевать в комбинированной эстафете 4x50 м. При этом итоговый результат определялся с помощью фотофиниша, одновременно с российскими спортсменами финишировали пловцы из США.

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