Россиянин Дубов, помогавший Карлсену, получил уайлд-кард на турниры серии Гран-при FIDE
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25-летний российский гроссмейстер Даниил Дубов стал последним из 24 участников турниров серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), россиянину предоставили уайлд-кард.
Ранее Дубов попал в скандал, связанный с титульным матчем Яна Непомнящего и Магнуса Карлсена. Напомним, Дубов был помощником Карлсена в схватке за титул чемпиона мира. Многие негативно высказались в адрес Дубова, обвинив его в том, что он внёс «семена раздора» в сборную России, когда помог Карлсену обыграть Непомнящего. Более того, некоторые ратовали за исключение Дубова из национальной сборной.
Турниры FIDE пройдут с 3 февраля по 4 апреля 2022 года. Победитель Гран-при получит возможность сразиться за титул с Магнусом Карлсеном.
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