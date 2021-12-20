FIDE объявила о турнирах по блицу и рапиду в Варшаве
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С 25 по 30 декабря в Варшаве (Польша) пройдут соревнования по рапиду и блицу под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE).
Турнир пройдёт в Варшаве и станет последним перед началом серии Гран-при FIDE. Напомним, ранее уайлд-кард на соревнования этой серии получил Даниил Дубов, российский гроссмейстер из команды Магнуса Карлсена, чемпиона мира. Именно Карслен обыграл россиянина Яна Непомнящего в битве за чемпионский титул, и российская шахматная общественность подвергла критике Дубова. Говорилось и о том, чтобы исключать Даниила из национальной сборной, но до таких кардинальных действий не дошло.
Турниры FIDE пройдут с 3 февраля по 4 апреля 2022 года. Победитель Гран-при получит возможность сразиться за титул с Магнусом Карлсеном.
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