Россия — первая по количеству нарушений антидопинговых правил ВАДА за 2019 год

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выпустило список стран, в которых зафиксированы серьёзные нарушения за 2019 год. Россия в этом списке идёт на первом месте.
«Число нарушений выросло на 34% в сравнении с 2018 годом, и это один из наиболее важных аспектов. Многие из них были определены на основе доказательств, собранных с помощью разведывательных данных и расследований. Очевидно, что работа ВАДА и других антидопинговых организаций в этой области даёт хорошие результаты для чистого спорта», — цитирует гендиректора ВАДА Оливье Ниггли пресс-служба агентства.
В 2019 году было зафиксировано 1914 нарушений 117 стран в 89 видах спорта. Из них 1573 нарушения было выявлено после допинг-проб, остальные — в ходе расследований.
В 2019 году ВАДА наложило на Россию запрет выступать на ЧМ и ОИ под государственной символикой. Именно по этой причине на Олимпийских играх в Токио выступала сборная ОКР (Олимпийский комитет России).
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