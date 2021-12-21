Шамиль Тарпищев отреагировал на статистику ВАДА по России, возглавившей список нарушителей

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал то, что страна заняла первое место по количеству нарушений антидопинговых правил ВАДА за 2019 год.

«Эта статистика ни о чём. Сейчас можно попасться на чём угодно. Тут, скорее, вопрос культуры. Ученик в Америке из открытой бутылки никогда воду не выпьет, это надо прививать с детства. Были случаи, когда во время болезни приходит врач, что-то даёт из препаратов, и спортсмен принимает лекарства, но не сообщает об этом. Забывают люди. Так было со Светланой Кузнецовой.

167 случаев — это ничто, смешное число. Сейчас внедряются антидопинговые программы. В сборных это всё отработано, а от случайных попаданий никто не застрахован. У нас Габашвили попался на медикаментах, дисквалифицировали на полгода. Спортсмены — народ особый», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».