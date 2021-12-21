Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Шамиль Тарпищев отреагировал на статистику ВАДА по России, возглавившей список нарушителей

Шамиль Тарпищев отреагировал на статистику ВАДА по России, возглавившей список нарушителей
Комментарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал то, что страна заняла первое место по количеству нарушений антидопинговых правил ВАДА за 2019 год.

«Эта статистика ни о чём. Сейчас можно попасться на чём угодно. Тут, скорее, вопрос культуры. Ученик в Америке из открытой бутылки никогда воду не выпьет, это надо прививать с детства. Были случаи, когда во время болезни приходит врач, что-то даёт из препаратов, и спортсмен принимает лекарства, но не сообщает об этом. Забывают люди. Так было со Светланой Кузнецовой.

167 случаев — это ничто, смешное число. Сейчас внедряются антидопинговые программы. В сборных это всё отработано, а от случайных попаданий никто не застрахован. У нас Габашвили попался на медикаментах, дисквалифицировали на полгода. Спортсмены — народ особый», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

Новость по теме
Россия — первая по количеству нарушений антидопинговых правил ВАДА за 2019 год
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021