Валуев отреагировал на статистику ВАДА о нарушениях антидопинговых правил за 2019 год

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал то, что Россия заняла первое место по количеству нарушений антидопинговых правил ВАДА за 2019 год.

«Если в отношении России и наших спортсменов будет какая-то политическая конъюнктура от ВАДА, тогда можно будет о чём-то говорить. Пока сложно сказать, сможет ли это количество антидопинговых нарушений за 2019 год как-то повлиять на российских спортсменов.

Мы давно повторяем как мантру, что допинг — это плохо. Не хочется лишний раз подогревать эту тему», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Из-за санкций ВАДА Россия не может выступать на ЧМ и ОИ под государственной символикой.