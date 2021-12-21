Валуев отреагировал на статистику ВАДА о нарушениях антидопинговых правил за 2019 год
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал то, что Россия заняла первое место по количеству нарушений антидопинговых правил ВАДА за 2019 год.
«Если в отношении России и наших спортсменов будет какая-то политическая конъюнктура от ВАДА, тогда можно будет о чём-то говорить. Пока сложно сказать, сможет ли это количество антидопинговых нарушений за 2019 год как-то повлиять на российских спортсменов.
Мы давно повторяем как мантру, что допинг — это плохо. Не хочется лишний раз подогревать эту тему», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Из-за санкций ВАДА Россия не может выступать на ЧМ и ОИ под государственной символикой.
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