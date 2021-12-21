Журова оценила релиз ВАДА, по которому Россия стала первой по числу нарушений за 2019 год

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала то, что Россия заняла первое место по количеству нарушений антидопинговых правил ВАДА за 2019 год (167 случаев).

«ВАДА должна публиковать такие списки. Правда, не знаю, откуда взялось столько людей. Вроде бы обо всех случаях знаем… Видимо, туда входят дополнительные истории, которые не имеют большого значения. Условно, спортсмена не было на месте, куда приехали офицеры. Но для людей, несомненно, всё выглядит так, будто у России много спортсменов в этом списке.

Был же вопрос: а что будет, когда санкции будут сняты? Вернут нам флаг, гимн? После таких отчётов даже не знаю. Может, в 2020 году ситуация другая, но такого отчёта нет, — почему? Наверное, он хороший. Скорее всего, там другие цифры. Нет отчётов за 2017-й и 2018-й, значит, там другие цифры. Видимо, что-то готовят», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.