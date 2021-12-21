Магнус Карлсен объяснил, за счёт чего обыграл Яна Непомнящего

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен вспомнил свой титульный матч с россиянином Яном Непомнящим. Карлсен победил со счётом 7,5:3,5 и защитил шахматную корону.
По словам Карлсена, он победил за счёт того, что даже под давлением в состоянии демонстрировать свои лучшие качества.
«Хотя он был очень хорошо подготовлен и представлял лучшую версию самого себя, под давлением я всё равно могу демонстрировать свои лучшие качества, нейтрализуя слабые стороны», — цитирует Карлсена Chess24.
После победы Карлсена над Непомнящим в сборной России разразился скандал из-за Даниила Дубова, гроссмейстера, который помогал норвежцу. Начались споры о целесообразности нахождения Дубова в российской сборной из-за этого инцидента. 20 декабря Даниил получил уайлд-кард на серию Гран-при FIDE, которая пройдёт с 3 по 4 февраля 2022 года.
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