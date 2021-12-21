Министр спорта высказался о ситуации с допингом в России

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал антидопинговые меры в стране.

«Мы ведём жёсткую борьбу с попытками применения допинга. Наша главная задача — выстроить у себя культуру нетерпимости к допингу. Другая цель — восстановление Российского антидопингового агентства и Всероссийской федерации лёгкой атлетики», — цитирует Матыцина Интерфакс.

21 декабря ВАДА опубликовало список стран с нарушениями антидопинговых правил за 2019 год. Россия в этом списке находится на первом месте. Напомним, в 2019 году ВАДА наложило на россиян бан на международные соревнования, из-за чего российские спортсмены не могли выступать на ЧМ и ОИ под государственным флагом. На Олимпиаде в Токио российские спортсмены выступали как команда ОКР (Олимпийский комитет России).