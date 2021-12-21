Олимпийский чемпион Мишин: Софья Великая препятствует моему общению с детьми

Олимпийский чемпион Алексей Мишин, победивший на Играх 2004 года в греко-римской борьбе, расстался с фехтовальщицей Софьей Великой, также завоёвывавшей олимпийские титулы.
«Больше нет никакой семьи! Всё закончилось… Софья Великая и Алексей Мишин — не пара. Наш союз распался. На различных мероприятиях, пресс-конференциях мне часто задают вопросы: «Как дети? Поддерживаю ли я супругу? Продолжит ли она спортивную карьеру?» Надоело вилять и что-то выдумывать. Пора внести ясность! Софья Великая мне не супруга. Мы расстались. И прошу журналистов из федеральных СМИ больше не писать, что мы с Софьей — пара.
Софья всячески препятствует моему общению с детьми. Ты даже не представляешь, с каким трудом мне удалось заполучить сына и дочку, чтобы на пару недель свозить к себе в Саранск! Не понимаю, почему она так настроена. Ведь знает, что дети скучают по отцу. Сын постоянно мне звонит. Однако Софья непреклонна.
Что буду делать, если позиция Софьи не изменится? В этом случае придётся обращаться к судебной практике. Не хотелось бы доводить до такого, но я буду сражаться за своих детей. Олег всё понимает. Сын очень по мне скучает. Он — мальчик и хочет общения с отцом», — заявил Мишин в интервью «Столице С».
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