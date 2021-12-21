Россиянка Чикунова завоевала серебро на дистанции 200 метров брассом на ЧМ в Абу-Даби

Российская пловчиха Евгения Чикунова завоевала серебряную медаль на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Победу одержала американка Эмили Эскобедо, преодолевшая дистанцию за 2 минуты 17,85 секунды. Чикунова уступила ей 0,03 секунды. Третье место заняла британка Молли Реншоу (+0,11).

Ранее российские пловцы Климент Колесников, Кирилл Стрельников, Андрей Минаков и Владимир Морозов разделили победу с командой США в эстафете 4х50 метров комплексным плаванием. А 18-летний россиянин Илья Бородин выиграл серебряную медаль на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде завершится сегодня, 21 декабря.