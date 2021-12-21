Россияне завоевали бронзу в комбинированной эстафете 4х100 метров на ЧМ по плаванию
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Российские пловцы Климент Колесников, Данил Семьянинов, Андрей Минаков и Александр Щеголев завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который завершился в Дубае.
В финале комбинированной эстафеты 4х100 м россияне остановили секундомер на отсечке 3 минуты 20,65 секунды. Победу с рекордом чемпионатов мира, который теперь равняется 3 минутам 19,76 секундам, одержали итальянцы. Второй стала команда США с отставанием в 0,74 секунды.
Для Колесникова эта награда стала шестой на чемпионате мира. В его активе четыре золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали. По количеству побед на этом мировом форуме он поделил первое место с представительницей Канады Маргарет Макнил.
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