Россияне завоевали бронзу в комбинированной эстафете 4х100 метров на ЧМ по плаванию

Российские пловцы Климент Колесников, Данил Семьянинов, Андрей Минаков и Александр Щеголев завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который завершился в Дубае.

В финале комбинированной эстафеты 4х100 м россияне остановили секундомер на отсечке 3 минуты 20,65 секунды. Победу с рекордом чемпионатов мира, который теперь равняется 3 минутам 19,76 секундам, одержали итальянцы. Второй стала команда США с отставанием в 0,74 секунды.

Для Колесникова эта награда стала шестой на чемпионате мира. В его активе четыре золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали. По количеству побед на этом мировом форуме он поделил первое место с представительницей Канады Маргарет Макнил.