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Климент Колесников получил награду лучшему пловцу чемпионата мира

Климент Колесников получил награду лучшему пловцу чемпионата мира
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Россиянин Климент Колесников был удостоен награды лучшему пловцу чемпионата мира на короткой воде, который завершился в Абу-Даби.

В активе российского спортсмена четыре золотые медали: на дистанциях 50 м на спине и 100 м в комплексном плавании, а также в комбинированной эстафете 4x50 м и эстафете 4x100 м кролем. Ему удалось завоевать серебряную награду в плавании на 100 м на спине и бронзу в комбинированной эстафете 4x100 м.

По итогам состязаний сборная России заняла четвёртое место в общем медальном зачёте. В её копилке четыре золотые, семь серебряных и четыре бронзовые награды. Первой в общем зачёте турнира стала сборная США, на счету которой девять золотых, девять серебряных и двенадцать бронзовых медалей. Вторыми стали канадцы (7-6-2), следом расположились итальянцы (5-5-6).

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