Евгений Кузнецов сделал татуировку на голове

Экс-чемпион мира по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина Евгений Кузнецов рассказал о смене имиджа.

«Как пандемию объявили, так и решил поэкспериментировать. Бороду я и раньше пытался отращивать, но было сказано сбрить её к чемпионату мира 2019 года. Пришлось подчиниться. Потом стал отращивать её снова по принципу: растёт — и пускай. Появилось желание посмотреть, будет ли мне это к лицу. Знакомые поначалу были в шоке, но потом, видимо, привыкли. Сейчас, насколько могу судить, всем нравится.

Часов через пять после начала процедуры я начал жалеть, что на неё пошёл. Видимо, к тому моменту организм просто устал бороться с болью, с непрерывной вибрацией, которая идёт внутрь черепа, и ощущения стали совершенно невыносимыми. На самом деле я долго думал, прежде чем решиться. То времени не было, то мочить татуировку нельзя, а у меня тренировки. В пандемию время появилось. Вот и пошёл», — рассказал Кузнецов, сделавший татуировку на голове, в интервью RT.