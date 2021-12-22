Евгений Кузнецов сделал татуировку на голове

Экс-чемпион мира по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина Евгений Кузнецов рассказал о смене имиджа.
«Как пандемию объявили, так и решил поэкспериментировать. Бороду я и раньше пытался отращивать, но было сказано сбрить её к чемпионату мира 2019 года. Пришлось подчиниться. Потом стал отращивать её снова по принципу: растёт — и пускай. Появилось желание посмотреть, будет ли мне это к лицу. Знакомые поначалу были в шоке, но потом, видимо, привыкли. Сейчас, насколько могу судить, всем нравится.
Часов через пять после начала процедуры я начал жалеть, что на неё пошёл. Видимо, к тому моменту организм просто устал бороться с болью, с непрерывной вибрацией, которая идёт внутрь черепа, и ощущения стали совершенно невыносимыми. На самом деле я долго думал, прежде чем решиться. То времени не было, то мочить татуировку нельзя, а у меня тренировки. В пандемию время появилось. Вот и пошёл», — рассказал Кузнецов, сделавший татуировку на голове, в интервью RT.
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