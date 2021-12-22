«Почему на Кубок мира допускают Карлсена?» Карякин раскритиковал ФИДЕ за систему отбора

Российский гроссмейстер Сергей Карякин раскритиковал Международную федерацию шахмат (ФИДЕ) за систему отбора в турнир претендентов и Гран-при. Он отметил, что отобраться в турнир претендентов очень сложно, поскольку надо либо выйти в финал Кубка мира, либо отобраться через Гран-при.
«Почему не был номинирован 19-летний Андрей Есипенко? На каких основаниях в Кубок мира допускают Карлсена?» — написал, в частности, Карякин.
Фото: «твиттер» сергея карякина
Фото: «твиттер» сергея карякина
Напомним, в 2016 году Карякин принял участие в матче на первенство мира, где его соперником был действующий чемпион норвежец Магнус Карлсен. Российский гроссмейстер выиграл и проиграл по одной партии с классическим контролем времени, а в блице сильнее оказался представитель Норвегии.
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