Сундлинг и Дюплантис попали в восьмёрку кандидатов на звание «Спортсмен года» в Швеции

В Швеции продолжается голосование, победитель которого получит титул «Спортсмен года — 2021».

После первого тура выборов из 13 кандидатов осталось восемь претендентов на почётное звание. Среди них олимпийские чемпионы Токио: прыгун с шестом Арман Дюплантис, метатель диска Даниэль Столь и члены сборной Швеции по конкуру. В заветной восьмёрке, ведущей борьбу за премию Джерринга от Radiosporten, также женская сборная по футболу, завоевавшая на Олимпиаде серебряные медали, Туве Александерссон (спортивное ориентирование), Филип Йонссон (стрельба), Нильс ван дер Пул (конькобежный спорт) и Йонна Сундлинг (лыжный спорт).

Голосование на сайте продлится вплоть до 17 января, когда на спортивном гала-вечере будет вручен приз Джерринга.