Ронни О’Салливан и Нил Робертсон улучшили свои позиции в годовом рейтинге снукеристов после турнира World Grand Prix 2021.
Ронни О’Салливан поднялся с седьмого места на третье в годовом рейтинге после победы над Робертсоном (10-8) в финале турнира в Ковентри, завоевав главный приз в размере £ 100 000. Нил Робертсон занимает теперь шестую позицию рейтинга, заработав £ 40 000 за занятое второе место. Стюарт Бинхэм достиг полуфинала турнира World Grand Prix 2021 и в результате перескочил с 22-го на 18-е место. Второй проигравший полуфиналист Марк Селби перешёл с 21-й на 17-ю позицию, сообщает Snookerist.ru.
Для итогового подсчёта очков будут использоваться результаты оставшихся двух состязаний по снукеру. После этого и определится список участников второго турнира в серии Cazoo — Players Championship, который пройдёт в Вулверхэмптоне с 7 по 13 февраля. Принять участие в нём смогут только 16 лучших игроков.
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