Звёздную шорт-трекистку отстранили от Олимпиады за нецензурные тексты о партнёрах

Дисциплинарный комитет Союза конькобежцев Южной Кореи дисквалифицировал шорт-трекистку Сим Сок Хи на два месяца за написание нецензурных текстов о своих товарищах по команде. Таким образом, участие спортсменки в Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) находится под вопросом.
Отмечается, что сообщения о коллегах, которые Сок Хи присылала личному тренеру ещё на Олимпиаде в Пхёнчхане, «унижают их достоинство». Вышеупомянутые тексты впервые были опубликованы в местных СМИ в октябре, что вызвало резонанс. В одном из сообщений Сок Хи заявляла о намерении специально сбить с ног другую кореянку, если та попадёт в её забег. В итоге так и произошло: в финале на 1000 метров Сок Хи дисквалифицировали, а пострадавшая заняла четвёртое место. После публикации текстов Сок Хи официально извинилась за своё «незрелое поведение».
Сок Хи придётся пойти в суд для отмены дисквалификации, чтобы принять участие в Играх-2022.
24-летняя Сим Сок Хи — двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку. Первую медаль кореянка завоевала на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, вторую — четыре года спустя на Играх в Пхёнчхане. Обе награды завоёваны спортсменкой в эстафете.
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