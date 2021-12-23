Анатолий Карпов объяснил, почему Ян Непомнящий проиграл Магнусу Карлсену в матче за корону

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал, почему, по его мнению, российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл действующему чемпиону норвежцу Магнусу Карлсену в матче на первенство мира. Карлсен победил Непомнящего со счётом 7,5:3,5.
По словам Карпова, Непомнящий дал слабину, а этого нельзя было делать.
«В ближайшее время претендентов не вижу. Были хорошие шансы у Карякина в 2016 году, у Непомнящего в начале матча были хорошие шансы. Но потом он просто рассыпался. В таком матче нельзя давать слабину, сильный соперник всегда эту слабину использует.
Когда я шёл к званию чемпиона мира, понимал, что проявление эмоций — слабость, которая может быть использована соперником. Шахматист во время партии свои эмоции должен скрывать, я этому научился у Спасского. У шахматиста всегда должен быть самоконтроль, но всё подготовить невозможно», — цитирует Карпова ТАСС.
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