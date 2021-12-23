Гимнастка Каролина Севастьянова сфотографировалась в откровенном наряде
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в откровенном наряде.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.
Подписчики так оценили снимки:
«Какая эффектная, потрясающе красивая девушка! Несомненно олимпийская чемпионка и по красоте!»
«Красавица».
«Фигура — огонь! Вы прекрасны!»
«Каролина, Вы самая прекрасная».
«Аппетитная».
Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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