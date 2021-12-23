Гимнастка Каролина Севастьянова сфотографировалась в откровенном наряде

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в откровенном наряде.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.

Подписчики так оценили снимки:

«Какая эффектная, потрясающе красивая девушка! Несомненно олимпийская чемпионка и по красоте!»

«Красавица».

«Фигура — огонь! Вы прекрасны!»

«Каролина, Вы самая прекрасная».

«Аппетитная».



Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.