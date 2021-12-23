ВАДА назвало число положительных допинг-тестов в РУСАДА за 2020 год

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подсчитало, сколько положительных допинг-проб сдали российские спортсмены в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) в 2020 году. Всего было зафиксировано 52 положительных допинг-теста, общее количество проб составило 6861, процент положительных случаев — 0,8%. Это следует из документа, опубликованного на официальном сайте организации.

Также сообщается, что РУСАДА оказалось на четвёртом месте по количеству проведённых тестирований после национальных антидопинговых органов Китая, Германии и США.

Ранее сообщалось, что Россия заняла первое место по количеству нарушений антидопинговых правил ВАДА за 2019 год. В 2019 году было зафиксировано 1914 нарушений 117 стран в 89 видах спорта. Из них 1573 нарушения было выявлено после допинг-проб, остальные — в ходе расследований.