Президент ФИДЕ отреагировал на слова Магнуса Карлсена о возможном отказе от защиты титула

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович прокомментирова слова действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена. Ранее Карлсен заявил, что согласится на защиту короны только в том случае, если турнир претендентов выиграет 18-летний француз иранского происхождения Алиреза Фируджа.
Следующий турнир претендентов состоится летом 2022 года, а проведение матча на первенство мира запланировано на первую половину 2023 года.
«Магнус Карлсен волен делать любые заявления. Если он сказал то, что сказал, у него наверняка были веские личные причины для этого. В любом случае он из шахмат не уходит. Наоборот, Карлсен заверил, что будет стремиться к новым рекордам: к рейтингу 2900, к победам на крупных турнирах. Так что он никуда не исчезнет. А какое Карлсен решение примет через несколько месяцев относительно чемпионского матча, мы все услышим. В конце концов, никто не находится в рабстве у ФИДЕ. В любом случае я не стал бы делать какие-то далеко идущие выводы по итогам одного интервью, в особенности по окончании такого сложного испытания, как матч на первенство мира.
Скажу так: Магнус Карлсен будет встречаться с Алирезой Фируджой, только если Фируджа выиграет кандидатский турнир. Если чемпион отказывается, тогда победитель кандидатского турнира играет со вторым призёром», — цитирует Дворковича «Коммерсантъ».
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